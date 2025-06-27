أكثر من 10 آلاف سائح يزورون معبد الكرنك بالأقصر خلال أسبوع

شهد معبد الكرنك في الأقصر إقبالًا سياحيًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث استقبل أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وقال مصدر بالمعبد لـ"الشروق" إن الزائرين توافدوا من دول عديدة، من بينها الولايات المتحدة، أستراليا، كولومبيا، ألمانيا، الصين، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، والمكسيك، بالإضافة إلى سائحين من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب الزوار المصريين.

وأشار المصدر إلى أن فترتي الصباح الباكر من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وبعد الظهيرة من الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً، تشهدان أعلى معدلات الزيارة، حيث يحرص السائحون على الاستمتاع بجولاتهم خلال أوقات أقل حرارة.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من الزوار عبّروا عن انبهارهم بعظمة معبد الكرنك وتفاصيله المعمارية المذهلة، مؤكدين أن حرارة الطقس لم تكن عائقًا أمام استمتاعهم بجولتهم داخل هذا الصرح التاريخي.

ويُعد معبد الكرنك من أضخم المجمعات الدينية التي شُيدت في العالم القديم، ولا يزال يحظى بمكانة بارزة على خريطة السياحة العالمية، خاصة في ظل أعمال التطوير المستمرة التي تنفذها وزارة السياحة والآثار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار.