شواطئ بورسعيد تستقبل آلاف الزوار

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية؛ بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب بيان إعلامي، حرص الزوار على السباحة وممارسة الألعاب الشاطئية إلى جانب الاسترخاء على الرمال وسط أجواء أسرية تميزت بالبهجة والمرح وتنوع الأنشطة الترفيهية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، جهودها لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمصطافين، بالتنسيق مع فرق الإنقاذ البحري والإسعاف لتأمين الشواطئ وتوفير أقصى درجات الأمان للمصطافين حيث انتشر رجال الإنقاذ بطول الشواطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول إلى أعماق البحر وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

وشهدت مدينة بورسعيد اليوم الجمعة، حالة من الطقس المستقر حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية وسط استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.