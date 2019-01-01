الخطوط الماليزية تسير رحلات «تشارتر» بين كوالالمبور وإسطنبول التركية نهاية 2019

عقدت الخطوط الجوية الماليزية شراكة مع شركة "دوراك هولدينجز" التركية للسياحة والسفر، لتسيير رحلات طيران عارض (تشارتر) بين العاصمة كوالالمبور ومطار "صبيحة غوكتشن" بمدينة إسطنبول التركية، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

ووقعت الشركة الوطنية الماليزية والشركة التركية، أمس الجمعة، اتفاقية لمدة 3 أشهر، تقوم الخطوط الماليزية بمقتضاها بتسيير 3 رحلات طيران عارض أسبوعيا على متن طائرات "إيرباص 330"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الماليزية، إزهام إسماعيل، عقب التوقيع على الاتفاقية، إنها ستكون أول شركة طيران ماليزية تسير رحلات إلى مطار صبيحة غوكتشن، في إسطنبول، منذ استحواذ شركة "ماليزيا إيربورتس هولدينجز" (الماليزية القابضة للمطارات) على المطار في عام 2015.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الماليزي هازمان هيلمي صلاح الدين، عوض فريق الإدارة العليا بالخطوط الماليزية، و أحمد سردار كوركوجو رئيس مجلس إدارة "دوراك هولندينجز".