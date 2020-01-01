2964 طالبا وطالبة بتربية سوهاج يواصلون امتحانات نهاية العام

تابع، اليوم، الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020، لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية في مقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عمران عميد الكلية، والدكتور عبدالله إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد عزيز -خلال جولته- أن إدارة الجامعة تحرص على الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بشكل مستمر للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضاً متابعة المشاكل الخاصة بالطلاب وسرعة حلها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه تم توفير كل الإمكانات المادية والخدمات الطبية التي من شأنها تهيئة البيئة المناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، كما ناقش رئيس الجامعة الطلاب في مدى صعوبة الأسئلة ومدى ملاءمة الوقت لعدد الأسئلة.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران، إن امتحانات نهاية هذا العام يؤديها 2964 طالبا وطالبة بالكلية موزعين على 58 لجنة امتحانية، حيث بدأت أعمال الامتحانات يوم 12 يوليو الجاري وستنتهي في 27 أغسطس المقبل.