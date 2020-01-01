وزير خارجية ألمانيا: ليس هناك فرصة لعودة روسيا إلى مجموعة السبع في أي وقت قريب

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه لا يرى أي إمكانية لعودة روسيا إلى مجموعة السبع في أي وقت قريب، بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة احتمال عودة موسكو إلى مجموعة الدول الصناعية.

وكانت أسباب حظر روسيا هي ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في شرق أوكرانيا.

وقال ماس في تصريحات تنشرها اليوم الإثنين صحيفتان ألمانيتان هما راينشي بوست وبونر جنرال أنتسيجر: "طالما لم يكن لدينا هناك حل، لا أرى فرصة [لعودة روسيا]".

واقترح ترامب توسيع مجموعة السبع الاقتصادية وقال إنه يريد دعوة أستراليا والهند وروسيا وكوريا الجنوبية إلى الاجتماع التالي، الذي يخطط لاستضافته في سبتمبر بعد أن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال ماس عن الاقتراح إن "روسيا نفسها يمكن أن تقدم أكبر مساهمة في فتح مثل هذه الأبواب".

"إن مجموعة السبع ومجموعة العشرين هما إطاران منسقان بشكل معقول. لا نحتاج إلى مجموعة الأحد عشر أو مجموعة الاثنى عشر".

يشار إلى أن أعضاء محموعة السبع هم حاليا بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وأشار ماس إلى أن العلاقات مع روسيا صعبة في العديد من المجالات في الوقت الحالي.

وأضاف "لكننا نعلم ايضا اننا نحتاج الى روسيا لحل النزاعات مثل تلك الموجودة في سورية وليبيا واوكرانيا".