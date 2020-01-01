اليابان تقدم منحة بأكثر من ملياري فرنك أفريقي لمساعدة كوت ديفوار في جهود مكافحة كورونا

وقع وزير خارجية كوت ديفوار علي كوليبالي وسفير اليابان لدى كوت ديفوار كوراميتسو، مذكرة تعاون في إطار "برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020" تحصل كوت ديفوار بموجبها على منحة مالية من اليابان بقيمة 2.2 مليار فرنك أفريقي، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقال وزير خارجية كوت ديفوار، على هامش حفل أقيم في وزارته بهذه المناسبة، إن المساعدات اليابانية ستخصص لتعزيز القدرات الطبية لخمسة مستشفيات في أبيدجان، وستوجه إلى المراكز الطبية التابعة لمستشفيات "كوكودي" و"يوبوجون" و"انجريه" و"تريشفيل" وأيضا مستشفى "أنياما" العام، حيث من المقرر أن تعزز هذه المساعدات الجانب التقني للبنى التحتية بهذه المستشفيات الجامعية.

وأكد أن هذه المساعدات ستعزز القدرات الصحية لهذه المستشفيات من أجل الصالح العام لمواطني كوت ديفوار، منوها بالعلاقات الدبلوماسية الطيبة والتعاون بين كوت ديفوار واليابان الذي بدأ قبل نحو 60 سنة.

من جهته، أشاد السفير الياباني كوراميتسو بجهود الحكومة في مكافحة فيروس (كوفيد ـ 19)، وقال "لقد تمكنت حكومة كوت ديفوار من احتواء الموجة الأولى من تفشي وباء كورونا، وأود أن أثني على هذه الاستجابة رفيعة المستوى"، داعيا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية وربما الثالثة لتفشي العدوى بفيروس كورونا.

وشدد السفير الياباني على أن بلاده تعتزم مواصلة تقديم الدعم بمختلف أشكاله لكوت ديفوار في إطار جهود التعاون بين البلدين ومرور 60 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.