الإليزيه: ماكرون يعين 11 وزيرا للدولة لإتمام تشكيل الحكومة

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، التشكيلة الكاملة لأعضاء حكومته التي اقترحها رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستكس، مع تعيين 6 وزراء جدد، لتصبح الحكومة الفرنسية 43 عضواً.

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون، عين بيون وزير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة ليحل محل إميلي دو مونشالين، وبصفته مستشار ماكرون في ملف أوروبا، كان بيون، البالغ 37 عاما، صوتا مؤثرا في تشكيل السياسة الأوروبية للرئيس الفرنسي من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحتى إصلاح منطقة اليورون بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبيون خريج المدرسة الوطنية للإدارة ولم يشغل قط منصبا عاما لكنه أصبح مطلعا بشكل جيد على العمل داخل أروقة الحكومة بعد عمله مستشارا للميزانية لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق، جان مارك إيرو، قبل أن ينضم لفريق ماكرون في وزارة الاقتصاد.

كما ضمت الحكومة الفرنسية، فضلا عن بيون، 5 أعضاء جدد، بينهم ثلاثة نواب، عن حزب الجمهورية إلى الإمام، وهم بيرونجير أبا التي تم تعيينها وزيرة دولة مكلفة بشؤون التنوع البيئي، ومن الحزب نفسه، تم تكليف أوليفيا جريجوار عن شؤون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، كما سيهتم جويل جيرو بالتنمية الريفية.

ومن الحركة الديمقراطية، تم إدخال نائبين إلى قائمة الحكومة الجديدة وهما: ناتالي إيليماس، وزيرة الدولة المكلفة بشؤون التعليم، وسارة الحيري عن ملف الشباب، واحتفظ خمسة وزراء بحقائبهم.