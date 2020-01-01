محافظ أسوان يوجّه بالإسراع في إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

وجَّه محافظ أسوان أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وكذلك سداد نسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة.



وشدد المحافظ - في بيان مساء الأحد - على ضرورة تطبيق إجراءات رادعة حيال المخالفين؛ بإزالة أي مبان لم يتم تقنينها أوضاعها قانونيًا.



وقال المحافظ إن هناك توجيهات من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لاسترداد حقوق الدولة كاملة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.



وأكد محافظ أسوان ضرورة توفير المقرات المناسبة لاستقبال المواطنين الراغبين في دفع رسوم التصالح، سواء بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لإنهاء الإجراءات، وكذلك إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم، موجهًا بتشكيل لجان متابعة لذلك الملف بصفة يومية، برئاسة نائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان، واتخاذ إجراءات مشددة في حالة مخالفة تلك التعليمات.



كما أكد المحافظ ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز تلك المهام، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من انتشار فيروس كورونا المستجد.