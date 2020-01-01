نائب أمين عام حزب الله اللبناني يستبعد نشوب حرب مع إسرائيل في الأشهر المقبلة

الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني يتحدث خلال مقابلة مع رويترز في بيروت يوم 22 نوفمبر 2019. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم يوم الأحد إنه لا يتوقع اندلاع حرب في الأشهر المقبلة بعد مقتل أحد عناصر الجماعة في سوريا على يد إسرائيل.

وتصاعدت حدة التوتر على حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان منذ أيام بعد مقتل أحد مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران في ضربة إسرائيلية فيما يبدو على مشارف دمشق. ومنذ ذلك الوقت عزز الجيش الإسرائيلي قواته على الجبهة الشمالية.

وخلال اليومين الماضيين لم تغادر الطائرات الحربية والمسيرة سماء لبنان وحلقت على علو منخفض في مناطق عديدة يوم الاحد.

وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاحد أن طائرة إسرائيلية مسيرة تحطمت داخل لبنان خلال عملية على امتداد الحدود.

وقال قاسم في مقابلة مع تلفزيون الميادين إن ”ما حصل في سوريا هو عدوان أدّى إلى استشهاد علي كامل محسن، ولا جواب حول الرد بانتظار القادم من الأيام، وليحسب الإسرائيلي ما يشاء“.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد توعد في أغسطس آب الماضي بعد مقتل عضوين في حزب الله بالرد إذا قتلت إسرائيل أي مقاتل آخر من صفوف الجماعة المتواجدة في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد.

لكن قاسم قال إن ”معادلة الردع قائمة مع إسرائيل، ولسنا بوارد تعديل هذه المعادلة، كما لا تغيير في قواعد الاشتباك“

وتابع يقول إن ”الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأمريكي والإسرائيليون لا يضمنون ربحهم في أي حرب، بل يرجحون الخسارة، وهو ما جعلهم مرتدعين طيلة 14 عاماً، كما أن محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة“.