يسرا: عرض «صاحب المقام» عبر منصة إلكترونية خطوة للمستقبل

تعود الفنانة الكبيرة يسرا من خلال فيلم "صاحب المقام" إلى عالم السينما بعد 8 سنوات من الغياب عن الشاشة الكبيرة، اكتفت فيها بالظهور كضيفة شرف بعدد الأفلام، والذي أعلنت مجموعة إم بي سي اليوم الاثنين، عن عرضه في عيد الأضحى على منصة "شاهد VIP" في خدمة جديدة تقدم لأول مرة في المنطقة العربية.

ولا تطل يسرا هنا في كشخصية كلاسيكية، بل وقع اختيارها على شخصية تحمل مئة وجه ووجه على حد تعبير كاتب العمل إبراهيم عيسى.

وعلقت يسرا على العرض الأول للفيلم عبر منصة إلكترونية، قائلة: "هذه الخطوة هي المستقبل، من دون أن تكون بديلاً للسينما، وأنا سعيدة بالتجربة الجديدة".

وأكدت أن الشخصية التي تقدمها في الفيلم تشبه في تصرفاتها كل الناس، وهي تحمل الجانبين الإيجابي والسلبي"، مضيفة: "لهذه السيدة دور فاعل في حياة الشاب، فهي توجهه في كل موقف ومأزق يقع فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبني فيها".

ولفتت إلى سعيها دوما للبحث عن الجديد بقولها: "أعمد إلى اختيار أدوار لم يسبق لي تقديمها، كما أن قضية الفيلم نفسه لم تُطرق في السينما المصرية في السابق".

وأشادت الفنانة الكبيرة بخلطة النجوم التي يضمها العمل، وقالت: "وجود نجوم نحبهم يجعلنا نصدق العمل أكثر خاصة عندما يعطي كل ممثل قيمة إضافية للدور مهما كان حجمه صغيرا".