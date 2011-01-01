لبنان يسجل 132 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 3882

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، حتى اليوم الاثنين، إلى 3882 إصابة بعد تسجيل 132 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة ماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 51.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 120 حالة من بين المقيمين، و12 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3882 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، واستقر عدد الوفيات عند 51 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 36 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1709.

وأعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، اليوم الاثنين، بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة، "أننا أوصينا باقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار".

وقال الوزير حسن "لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت ولا بد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2 أغسطس المقبل ضمناً.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعاً كبيراً في لبنان منذ حوالي أسبوع.