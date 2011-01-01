حزب الله ينفي وقوع أي اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

نفى "حزب الله" كل ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل "فلسطين المحتلة" كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن الأمر محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

وجاء نفي "حزب الله" في بيان مساء اليوم الاثنين "تعليقاً على الأحداث التي جرت اليوم في منطقة مزارع شبعا المحتلة وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وعلى ما تم تداوله من أخبار وتصريحات حول هذه الأحداث ".

وقال البيان "إن كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

وأضاف البيان " تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر".

وأعلن بيان "حزب الله" أن " حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردة فعل المقاومة على جريمة العدو التي أدت إلى استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن، و كذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانياً وإعلامياً على قاعدة "يحسبون كل صيحة عليهم".

وتابع البيان "إن ردنا على استشهاد الأخ المجاهد علي كامل محسن الذي استشهد في العدوان الصهيوني على محيط مطار دمشق الدولي آت حتماً، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم".

وأضاف البيان "أن القصف الذي حصل اليوم على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إحباط عملية لحزب الله اللبناني في مزارع شبعا.

وعقب ذلك أشارت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية وقناة المنار التابعة لحزب الله إلى قصف بالمدفعية الإسرائيليةللمرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوب لبنان لمدة ساعة .

وتم تسجيل تحليق لطائرات حربية، بحسب قناة " المنار"، التي قامت بتنفيذ غارات وهمية في محيط مزارع شبعا، كما حلقت طائرات إسرائيلية تجسسية وحربية في أجواء منطقة مزارع شبعا .