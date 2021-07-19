لميس الحديدي توجه رسالة لوائل الإبراشي: خد حبوب الشجاعة وانزل

وجّهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للإعلامي وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا منذ فترة طويلة ولم يتماثل للشفاء حتى الآن.

وخلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الثلاثاء، قالت لميس مخاطبة الإبراشي: "خد حبوب الشجاعة وانزل.. لازم ترجع العمل.. أحيانًا يكون العمل شفاء للروح.. إحنا عاملين زي السمك، لازم نكون في المياه علشان نعيش".

وأضافت أن وائل الإبراشي أحد إعلاميي جيلها الذي حفر مكانه بصعوبة بالغة، داعية زميلها الذي يقدم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى أن يعود للعمل حتى وإن كان بغير كامل لياقته.

وتحدثت عن حالة الإعلامية إيمان الحصري التي لا تُعرف الكثير من التفاصيل عن حالتها، علمًا بأنها أجرت أكثر من عملية جراحية من جرّاء خطأ طبي أثناء تلقيها العلاج، قائلة: "كتير من اللي شافته إيمان مفيش بشر يستحمله.. تفاصيل الحالة مش هقولها لغاية ما هي تقولها وهي اللي تقول هل يكون فيه حساب لحد غلط ولا لأ".

ووجهت لميس، التي ستقضي إجازة لمدة شهر، رسالة للإعلامية أسماء مصطفى قائلة: "أسماء تعاني من مرض شديد وتجربة صعبة.. أنا عارفة إنك هتعدي علشان ولادك وزوجك حبك للحياة والعمل".

وكانت أسماء قد أعلنت مؤخرًا أنها أصيبت بمرض السرطان، وأنها أجرت عملية جراحية دقيقة للتخلص من الورم الخبيث.