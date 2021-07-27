نجيب ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة

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بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بمجلس النواب اللبناني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأجرى ميقاتي الاستشارات النيابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري، زعيم كتلة تيار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق النائب تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي.

كما تجري الاستشارات النيابية مع كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري وتضم 17 نائبا) وكتلة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري (وتضم 18 نائبا) وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية وتضم 17 نائبا) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 12 نائبا) وكتلة التكتل الوطني (الكتلة النيابية لتيار المردة ويضم 5 نواب) وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 7 نواب) وكتلة الوسط المستقل (كتلة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وتضم 3 نواب) والكتلة القومية الاجتماعية (التكتل النيابي للحزب السوري القومي الاجتماعي ويضم 3 نواب) وكتلة اللقاء التشاوري (تجمع للنواب السنة ويضم 4 نواب) وكتلة الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية ويضم 14 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (التكتل النيابي لحزب الطشناق ويضم 3 نواب) و كتلة ضمانة الجبل (التكتل النيابي للحزب الديمقراطي اللبناني ويضم 4 نواب).

وفي ختام المشاورات يلتقي رئيس الوزراء المكلف بالنواب المستقلين وعددهم 9 نواب.

وكان ميقاتي قد تم تكليفه أمس بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد حصوله على أغلبية 72 صوتا في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع 115 نائبا من الكتل النيابية والمستقلين.