سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودع ثنائي الزوجي المختلط لمنتخب مصر للرماية سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف منافسات رماية 10 متر مسدس هواء في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق الثنائي المصري المركز 18 من أصل 20 منتخبا برصيد 563 نقطة بواقع 282 لرضوى عبد اللطيف و281 لسامي عبد الرازق، ليودعا المنافسات حيث يتأهل أول 8 منتخبات فقط للدور التالي.

وكان عبد الرازق قد ودع منافسات الفردي في 10 متر مسدس هواء باحتلال المركز 31 من التصفيات.

أما رضوى عبد اللطيف فودعت منافسات فردي السيدات باحتلال المركز 40 من التصفيات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين اليوم فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.