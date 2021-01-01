الصين تتوج بذهبية الغطس المتزامن للسيدات بأولمبياد طوكيو

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توجت الصين اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمسابقة الغطس المتزامن من منصة ثابتة على ارتفاع 10 أمتار للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل الفريق الصيني المكون من تشن يوكسي وتشانج جياكي 78ر363 نقطة ليحتل المركز الأول.

وجاء الفريق الأمريكي الذي يضم جيسيكا باروتو وديلاني شنيل في المركز الثاني مسجلا 80ر310 نقطة ليحرز الميدالية الفضية.

بينما انتزع الفريق المكسيكي، الذي يضم أليخاندرا لوزا وجابرييلا أجونديز، الميدالية البرونزية بعدما احتل المركز الثالث مسجلا 70ر299 نقطة.