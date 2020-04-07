كشف مروان صلاح، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، عن كواليس رحيله عن الأهلي، وتجربته الاحترافية في بايرن ميونخ وعروض الدوري الألماني.

وقال مروان، في تصريحاته التلفزيونية: «الأهلي تعاقد مع حارسين وتم إبلاغي بالرحيل قبل بداية الموسم الماضي، وفي ذلك الوقت نادي سموحة رحب بي وشاركت بشكل جيد مع الفريق وحصلنا على المركز السادس بدوري الشباب».

وواصل: «في شهر مارس الماضي كان هناك إعلان من نادي بايرن ميونيخ يريدون التعاقد مع 15 موهبة شابة، وقمت بإرسال عدد من الفيديوهات للمباريات والتدريبات التي خوضتها».

واسترسل: «بعد ذلك تم إبلاغي بالموافقة على انضمامي لمعسكر الفريق في البرازيل لقضاء فترة معايشة في البافاري، وانضممت إلى معسكر الفريق في ألمانيا وتدربت على ملعب آليانز آرينا».

وأتم: «لا أفضل العودة للدوري المصري حاليا، الآن حصلت على عدد من العروض داخل ألمانيا وخارجها والأولوية بالنسبة لي اللعب بشكل منتظم في الفريق الأول».