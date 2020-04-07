 مروان صلاح: امتلك عروض بالدوري الألماني.. وهذه كواليس الرحيل عن الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 27 يوليه 2022 3:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟


النتـائـج تصويت

مروان صلاح: امتلك عروض بالدوري الألماني.. وهذه كواليس الرحيل عن الأهلي

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 3:16 ص

كشف مروان صلاح، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، عن كواليس رحيله عن الأهلي، وتجربته الاحترافية في بايرن ميونخ وعروض الدوري الألماني.

وقال مروان، في تصريحاته التلفزيونية: «الأهلي تعاقد مع حارسين وتم إبلاغي بالرحيل قبل بداية الموسم الماضي، وفي ذلك الوقت نادي سموحة رحب بي وشاركت بشكل جيد مع الفريق وحصلنا على المركز السادس بدوري الشباب».

وواصل: «في شهر مارس الماضي كان هناك إعلان من نادي بايرن ميونيخ يريدون التعاقد مع 15 موهبة شابة، وقمت بإرسال عدد من الفيديوهات للمباريات والتدريبات التي خوضتها».

واسترسل: «بعد ذلك تم إبلاغي بالموافقة على انضمامي لمعسكر الفريق في البرازيل لقضاء فترة معايشة في البافاري، وانضممت إلى معسكر الفريق في ألمانيا وتدربت على ملعب آليانز آرينا».

وأتم: «لا أفضل العودة للدوري المصري حاليا، الآن حصلت على عدد من العروض داخل ألمانيا وخارجها والأولوية بالنسبة لي اللعب بشكل منتظم في الفريق الأول».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك