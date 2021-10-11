السعودية واليونان توقعان اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات

شهد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائي في عدد من المجالات، في مستهل زيارة ولي العهد السعودي إلى أثينا.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت، اتفاقية للتعاون في المجال العسكري، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، اتفاقية للتعاون في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.

كما شملت الاتفاقيات، التوقيع على برنامج تعاون في مجال المقاييس والجودة بين الهيئة اليونانية لمرافق الجودة والمقاييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتفاقية في مجال الوثائق والأرشفة.

ووقعت السعودية واليونان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في عدة مجالات ذات علاقة بقطاع الطاقة، حيث وقع المذكرة الأميرِ عبدِالعزيز بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وزير الطاقة السعودي ووزير خارجية اليونان نيكولاس جيورجيوس دندياس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المذكرةُ التي تم توقيعها في إطار الزيارة الرسمية التي يقومُ بها الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء لليونان، تضع إطارًا للتعاون بين البلدين الصديقين يشملُ مجالاتِ الطاقة المتجدِّدَةِ، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبنِّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات للحدِّ من آثار تغيُّرِ المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.

وتشملُ المذكرةُ التعاون في مجال تعزيز التحوُّل الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة، بما في ذلك الأمن السيبراني، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها وتقنياتها.