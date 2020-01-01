زعيم كوريا الشمالية يكشف أمام وزير الدفاع الروسي سلاحا مميزا لم يعرض من قبل

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زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "معرض الأسلحة -2023" في بيونغ يانغ مساء أمس الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية شمالية.

وتم تنظيم "معرض الأسلحة - 2023" تحت رعاية وزارة الدفاع الكورية الشمالية، بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار في "حرب التحرير الوطنية العظمى"، كما تطلق بيونغ يانغ على الحرب الكورية (1950-1953).

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وإذاعة "صوت كوريا" أن كيم وشويغو اطلعا معا على الأسلحة الحديثة، وبحثا "الاتجاهات والاستراتيجيات العالمية لتطوير الأسلحة"، وأضافت أنه خلال المحادثة "أعرب كيم جونغ أون عن رأيه في القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمواجهة عنف وتعسف الإمبرياليين".

كما أعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن "الجيش والشعب الروسيين سيحققان نجاحا كبيرا في النضال من أجل بناء دولة قوية".

وحسبما كشفت الصور التي نشرها الإعلام الكوري الشمالي، فقد أظهر كيم لشويغو خلال زيارة "معرض الأسلحة 2023" أحدث الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تصنعها بيونغ يانغ.

وأظهرت الصور ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين لم يكشف عنهما من قبل، وهما مسيرتان مظهرهما مشابه للطائرتين الأمريكيتين MQ-9 Reaper وGlobal Hawk.

ونشرت كذلك صور لصاروخ "هواسونغ –17" الباليستي العابر للقارات وصاروخ باليستي عابر للقارات آخر من طراز "هواسونغ -18" بمحرك يعمل بالوقود الصلب، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرته في أبريل ويوليو من هذا العام.

وقبل زيارة المعرض عقد كيم وشويغو اجتماعا سلم خلاله شويغو لزعيم كوريا الشمالية رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.