تاج الدين: مصر على مدار عقود قبلة للسياحة العلاجية من مختلف دول العالم

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أن السياحة العلاجية ليست جديدة على مصر، بل وأن مصر على مدار عقود سابقة كانت قبلة لل سياحة العلاجية من مختلف دول العالم.

وأضاف " عوض تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز" أنه لابد من وجود المؤسسات العلاجية التي تستطيع تقديم تلك الخدمات المميزة للسائحين بالإضافة إلى توافر الكفاءات و الكوادر الطبية التي تعمل على تقديم الخدمات العلاجية.

وأضاف " مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية " أننا نستقبل العديد من السائحين من كثير من الدول الافريقية والعربية قاصدين السياحة العلاجية ، مؤكدا أن ال سياحة العلاجية تعتمد على مؤسسات تستطيع تقديم تلك الخدمة مع وجود كوادر طبية تستطيع تقديم تلك الخدمات.