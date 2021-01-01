 تاج الدين: مصر على مدار عقود قبلة للسياحة العلاجية من مختلف دول العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تاج الدين: مصر على مدار عقود قبلة للسياحة العلاجية من مختلف دول العالم

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 6:26 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 6:26 ص

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أن السياحة العلاجية ليست جديدة على مصر، بل وأن مصر على مدار عقود سابقة كانت قبلة لل سياحة العلاجية من مختلف دول العالم.

 

وأضاف " عوض تاج الدين " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز" أنه لابد من وجود المؤسسات العلاجية التي تستطيع تقديم تلك الخدمات المميزة للسائحين بالإضافة إلى توافر الكفاءات و الكوادر الطبية التي تعمل على تقديم الخدمات العلاجية.

وأضاف " مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية " أننا نستقبل العديد من السائحين من كثير من الدول الافريقية والعربية قاصدين السياحة العلاجية ، مؤكدا أن ال سياحة العلاجية تعتمد على مؤسسات تستطيع تقديم تلك الخدمة مع وجود كوادر طبية تستطيع تقديم تلك الخدمات.

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