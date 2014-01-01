 لا شبهة جنائية في مصرع فني صيانة سقط من الطابق الثالث بالعجوزة - بوابة الشروق
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لا شبهة جنائية في مصرع فني صيانة سقط من الطابق الثالث بالعجوزة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 27 يوليه 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: الخميس 27 يوليه 2023 - 8:31 م

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع فني صيانة سقط من الطابق الثالث بمنطقة العجوزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وبينت التحريات أن المتوفي أختل توازنه أثناء صيانة جهاز التكييف، مما أسفر عن إصابته والتي أودت بحياته في الحال.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة فني صيانة تكييف، سقط من الطابق الثالث، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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