صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و103 إصابات خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 39 ألفا و258 شهيدا و90 ألفا و589 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر طبية لـ"الجزيرة" إن 46 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة وسط وجنوبي القطاع منذ صباح اليوم.

في السياق ذاته، أفادت "الجزيرة" بتجدد الغارات الإسرائيلية غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرة إلى قصف الاحتلال لمدرسة أحمد الكرد المجاورة لمدرسة خديجة في دير البلح.

وكان مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة قد قال لـ"الجزيرة" إن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على دير البلح ارتفع إلى 31 شهيدا.