قصف وحرائق جنوب لبنان و9 قتلى إسرائيليين بسقوط صاروخ بالجولان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت مقتل 4 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت تكثف فيه القصف على مناطق جنوب لبنان حيث اندلعت حرائق في بلدتين، أفاد صحيفة إسرائيلية بمقتل 9 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ بالجولان المحتل.

وفي بيان له، قال حزب الله إن حصيلة قتلاه ارتفعت إلى 384 منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر الماضي. وفي الجولان السوري المحتل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 9 فتية إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيليقالت إن 11 جريحا بينهم 5 حالتهم خطيرة نقلوا للمستشفيات جراء سقوط مسيرة من جنوب لبنان شمال هضبة الجولان.

في الأثناء، قال جيش الاحتلال إن مقاتلات سلاحه الجوي قصفت مبنى عسكريا ومخزنا للسلاح تابعا لحزب الله في منطقة كفركلا بعد رصد دخول عدد من عناصر الحزب إلى داخله.

وأضاف أن قواته قصفت أهدافا في مناطق الجبين والبونة في جنوب لبنان لإزالة تهديد، وأشار إلى أنه رصد إطلاق صاروخين على منطقة شتولا في شمال إسرائيل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

اعتراض طائري درون وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح بدون طيار (درون) أطلقت من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية، فيما سقطت أخرى في منطقة يفتاح شمالي إسرائيل.

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن الدرون التي يرجح أنها استخباراتية كانت متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش، ولم يتضح ما إذا كانت الدرون مفخخة أم للاستطلاع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سفينة صواريخ تابعة للأسطول الثالث من سلاح البحرية، نفذت عملية اعتراض الدرون باستخدام نظام القبة البحرية، وتم ذلك على مسافة بعيدة من منصات الغاز في حقل كاريش، حسب صحيفة معاريف.

درون مفخخة

وفي المعسكر المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بطائرات درون مفخخة استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة حدود لبنان الجنوبية "ردا على الاعتداء ‏والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا".