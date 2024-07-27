خفر السواحل الفلبيني: رصد تسرب نفطي من ناقلة غارقة

ذكر خفر السواحل في الفلبين، اليوم السبت، أن جزءا من 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي من ناقلة نفط، غرقت وسط أمواج عاتية، بدأ يتسرب إلى خليج مانيلا.

ولا يزال التسرب ضئيلا، ولكن السلطات طلبت من الصيادين تفادي المنطقة، لأن الأسماك ربما تكون ملوثة.

وقال الأدميرال أرماند باليلو، من خفر السواحل، إن الغواصين فحصوا هيكل ناقلة النفط "إم.تي.تيرا نوفا" المنكوبة، صباح اليوم السبت ووجدوا "تسريبات ضئيلة" في الصمامات.

وأضاف أن الوضع ليس مثيرا للقلق بعد، لأن كمية صغيرة فقط تتدفق ولكن الخزان سليم.

وتابع أن التسرب النفطي المرئي امتد من مسافة أولية بلغت ثلاثة كيلومترات إلى ما بين 12 و14 كيلومترا تقريبا.

وأضاف: "لا نريد أن نصطاد هناك الآن. ربما نصاب بالمرض.. نبذل قصارى جهدنا حتى لا تتأثر سبل عيش صيادينا".

وكانت قوات خفر السواحل والمسئولون في الفلبين، أعلنوا أمس الأول الخميس، أن ناقلة تحمل 1.4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي غرقت في الفلبين، عقب أن ضربتها أمواج قوية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم عمل الناقلة وأثار مخاوف بشأن حدوث تسرب زيتي في خليج مانيلا.

وقالت قوات خفر السواحل، إنه تم إنقاذ 16 من أفراد طاقم الناقلة ام تي تيرا نوفا عقب انقلاب الناقلة في خليج مانيلا قبالة بلدة ليماي في إقليم باتان، على بعد 40 كيلومترا غرب مانيلا خلال الليل.