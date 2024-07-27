ودعت هنا جودة لاعبة الممنتخب الوطني لتنس الطاولة، منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل من الدور الأول.

وخسرت هنا جودة في دور الـ64 أمام الهولندية بيرت إيرلاند بنتيجة 4-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-9، 13-11، 11-6، 11-6"، في مباراة استغرقت 43 دقيقة.

وتشارك مصر في تنس الطاولة ببعثة مكونة من: "8 لاعبين ولاعبات وهم: “عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، خالد عصر احتياطي، بالإضافة إلى دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، ويسرا حلمي احتياطية“.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.