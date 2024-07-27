واشنطن وبكين تسعيان لاستقرار العلاقات بينهما رغم التوترات في بحر الصين الجنوبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الصيني وانج يي، الحاجة إلى تحقيق الاستقرار فى العلاقات بين البلدين خلال اجتماع ناقشا فيه قضايا أمنية تتراوح من تايوان إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى إقليمي في فيينتيان عاصمة لاوس استمر أكثر من ساعة، تعهد الوزيران بإحراز تقدم في الاتصالات العسكرية، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.

كما ناقشا اتفاقا صينيا أبرم مؤخرا مع الفلبين بشأن تحركات السفن في بحر الصين الجنوبي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح وانج لبلينكن أن الصين تعترض على ما تعتبره محاولات أمريكية لتقييدها في عدد من السياسات، حسبما قال المسؤول، دون الخوض في تفاصيل. ولم يتم طرح ضوابط الرقائق الإلكترونية على وجه التحديد في اجتماع السبت.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وبكين إلى مواصلة الاتصالات وتجنب الأعمال التي يمكن أن تشعل صراعا.

وتوجه بلينكن إلى فيتنام اليوم السبت في إطار جولة عبر آسيا ستنقله أيضا إلى طوكيو وسنغافورة ومنغوليا.