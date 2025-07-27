﻿نتنياهو: علينا السماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية إلى غزة

زار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قاعدة رامون الجوية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار.

وجدد نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مزاعمه بتحقيق أهداف الحرب المتمثلة في: القضاء على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى مواصلة القتال وخوض المفاوضات.

وأضاف: «أيًّا كان المسار الذي نختاره، سيتعين علينا الاستمرار في السماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وادعى أن «الأمم المتحدة تختلق الأعذار وتكذب بشأن إسرائيل وجهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

واستطرد: «نسمح بإدخال المساعدات وهناك قوافل آمنة منذ البداية، لكنها اليوم أصبحت رسمية. سنواصل القتال حتى نحقق جميع أهداف حربنا وتحقيق النصر الكامل»، وفقًا لمزاعمه.

وأعلنت قوات الاحتلال فرض «هدنة إنسانية» مؤقتة في عدد من مناطق قطاع غزة، بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وحتى ساعات المساء، وذلك تحت وطأة ضغوط دولية متزايدة ومع تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فقد جاء القرار بعد اجتماع مصغّر ضم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها يسرائيل كاتس، ووزير خارجيتها جدعون ساعر، إلى جانب مسئولين أمنيين وسياسيين، حيث تقرر إعلان «هدنة إنسانية» تشمل عدداً من التجمعات السكانية، بما في ذلك مناطق في شمال القطاع.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، تعليق العمليات العسكرية في ثلاث مناطق بقطاع غزة، وذلك «لأغراض إنسانية» وضمن فترة زمنية محدّدة.