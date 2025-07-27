تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأحد، موقع إصلاح عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، في إطار المتابعة المستمرة لخطة العمل، وتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وحرص عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وإزالة أسباب العطل، والتأكد من سرعة الانتهاء من جميع الأعمال، وإعادة الكابلات التي تغذي العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل، وكذلك ضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

وحددت الفرق العاملة الخلل المتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على دائرة من دوائر الـ66 ك.ف، أمام مترو ساقية مكي، والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كل الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقي البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل، وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذي استغرقته عمليات الإصلاح.

كما أوضح أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل، وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا دور المواطنين في الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان أمن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.