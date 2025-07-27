منصة إكس تعتزم تجربة استخدام خاصية «ملاحظات المجتمع» للعثور على المشاركات التي تحظى بإعجاب الجميع

بدأت منصة التواصل الاجتماعي إكس اختبار طريقة جديدة لاستخدام خاصية تدقيق البيانات "ملاحظات المجتمع" (كوميوينتي نوتس) لتحديد المشاركات الحاصلة على إعجاب واسع النطاق من المستخدمين ذوي التوجهات المختلفة.

وأعلن الحساب الرسمي لخاصية ملاحظات المجتمع على منصة إكس إطلاق اختبار يتيح لعدد محدد من المستخدمين تقييم المشاركات من خلال الإجابة على أسئلة تتعلق بما إذا كانوا معجبين أو غير معجبين بمنشور معين.

يشبه النظام الجديد آلية التحقق من صحة المنشورات في "ملاحظات المجتمع". فبدلاً من مجرد السماح للمستخدمين بالتصويت إيجابيًا أو سلبيًا على المنشورات للتحقق من دقتها - وهو أمر يمكن التلاعب به بسهولة إذا تعاون المساهمون ذوو التوجهات المتشابهة للترويج لآرائهم - يستخدم "ملاحظات المجتمع" ما يُسمى "خوارزمية الربط" التي تستهدف إيجاد توافق بين الأشخاص الذين لا يتبنون عادةً نفس الآراء.

وإذا اتفق المستخدمون الذين تختلف آراؤهم عادةً على دقة التحقق من الحقائق، تُنشر الملاحظة وتُتاح للعامة.

وفي حين تعرّض نظام إكس لانتقادات لبطء استخدامه وعدم قدرته على مواكبة الكم الهائل من المعلومات المضللة المتداولة على المنصة، فقد تبنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وواتسآب هذه الفكرة منذ فترة كوسيلة بديلة للتحقق من الحقائق.

وتعتزم منصة إكس معرفة ما إذا كانت "ملاحظات المجتمع" قادرة على المساعدة في تحديد أفضل المنشورات أيضًا.

ابتداءً من اليوم، تقول الشركة إن مجموعة من المشتركين في خاصية "ملاحظات المجتمع" ستظهر أمامها إشارة جديدة في الصفحة عندما يحظى المنشور بالاهتمام من خلال خيار أعجبني.

وسيتمكن المساهمون بعد ذلك من تقييم المنشور وتقديم ملاحظاتهم عليه، مما يتيح للخوارزمية معرفة ما إذا كان المنشور يحظى بقبول جيد من أشخاص ذوي وجهات نظر مختلفة.