أعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات، صباح اليوم الأحد، استشهاد الطفلة نور أبو سلعة (10 سنوات)، بسبب التجويع وسوء التغذية، ما يرفع عدد الوفيات بين الأطفال في غزة إلى 86.

وحسب المصادر الطبية، فقد ارتفع عدد شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 128.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.