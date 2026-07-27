- وزير العمل ومحافظ الشرقية يشهدان تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم وتوقيع بروتوكول لتأهيل الشباب لسوق العمل

شهد حسن رداد وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات احتفالية تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، والتي أقيمت بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدمج وتمكين ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية التي قدمتها روض الحنفي، وكيلة برلمان شباب مصر، عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لمحافظ الشرقية ووزير العمل ورئيس جامعة الزقازيق ووكيل وزارة العمل بالشرقية، قبل توقيع بروتوكول التعاون وتسليم عقود العمل.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديا لم يعد مجرد مسئولية اجتماعية، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن توفير فرص عمل حقيقية لهم يعكس إيمان الدولة بقدراتهم وحقهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وثمَن محافظ الشرقية جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل اللائقة ورعاية ذوي القدرات والهمم والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والجامعات المصرية، مشيدا بالدور المجتمعي للشركات والمؤسسات المشاركة في الفعالية.

وقال محافظ الشرقية إن مديرية العمل بالمحافظة نجحت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2026 في تعيين 77075 شابا وفتاة بشركات ومصانع القطاع الخاص، من بينهم 2461 من ذوي القدرات والهمم من أبناء المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية رسالة إلى ذوي الهمم قائلا: "أنتم مصدر فخر واعتزاز، وما تحقق اليوم هو بداية لمسيرة نجاح جديدة، ونثق في قدرتكم على إثبات كفاءتكم وعطائكم".

وأشار إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية العمل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا دعم كل المبادرات التي تحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز تنافسية الشباب.

من جانبه، أكد حسن رداد وزير العمل أن الدولة المصرية تواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة، من خلال حزمة متكاملة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئة، تقديرا لدورها في تنفيذ مشروعات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تقوم على "التدريب من أجل التشغيل"، وليس التدريب للحصول على شهادة فقط، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق يهدف إلى إعداد شباب يمتلكون المهارات الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يجسد حرص الدولة على تطبيق سياسات الدمج والتمكين وتعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارا وظيفيا.

بدوره، أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على تخريج الطلاب فقط، بل يمتد إلى إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون مع مديرية العمل يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية.

وأوضح أن الجامعة ستوظف إمكاناتها العلمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة مع مديرية العمل تستهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأكد أحمد عبدالهادي مدير مديرية العمل بالشرقية أن المديرية تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التشغيل والتدريب، من خلال التنسيق المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص والجامعات والجهات الشريكة، بما يحقق الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة.

وخلال الاحتفالية، شهد وزير العمل ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالشرقية وجامعة الزقازيق، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية لدى الجانبين.

واختتمت الفعاليات بتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة للعمل بشركات القطاع الخاص، بعد الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول فرص العمل إلى مستحقيها.

كما قام وزير العمل بتسليم شهادات تقدير لممثلي الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف تقديرا لجهودهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع المستفيدين من عقود العمل، تأكيدا على اهتمام الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية.

حضر اللقاء الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبا المحافظ، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد، والدكتورة حنان النحاس، نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد عبدالهادي، مدير مديرية العمل بالشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية وأبناء المحافظة من ذوي الهمم.