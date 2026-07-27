الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج وتدعو للالتزام بالتعليمات على الشواطئ

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة توقعت انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة يومي الأحد والاثنين، بعدما سجلت القاهرة الكبرى أعلى درجة حرارة منذ بداية فصل الصيف، بلغت 41 درجة مئوية يوم السبت الماضي.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العظمى سجلت 34 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع نشاط للرياح أسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.



وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات، لتصل العظمى إلى 36 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى 38 و39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.



وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع كثيرًا من المواطنين إلى التوجه للمناطق الساحلية، إلا أن اختلاف درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح على البحر المتوسط يؤديان إلى ارتفاع الأمواج.



وتابعت، أن الهيئة تحذر منذ الجمعة الماضية من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، حيث تراوح ارتفاعها بين 2.5 و3 أمتار، وهو ما يجعل بعض الشواطئ، خاصة المفتوحة، غير مناسبة للسباحة أو التنزه.



وأشارت إلى أن ارتفاع الموج سينخفض إلى نحو مترين يوم الثلاثاء، قبل أن يعاود الارتفاع يومي الأربعاء والخميس ليصل مجددًا إلى ما بين 2.5 و3 أمتار، لا سيما في المنطقة الغربية وحتى جمصة.



وأكدت، أن اختلاف مستوى الخطورة بين الشواطئ يرجع إلى طبيعة كل شاطئ، إذ توجد شواطئ تشهد ارتفاعًا أكبر في الأمواج وتيارات سحب أقوى من غيرها، وهو ما يدفع الجهات المسؤولة إلى تحديد الشواطئ الآمنة وإغلاق الشواطئ الخطرة.

وشددت على أهمية الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ واتباع دلالات الرايات، مع الحرص على البقاء في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ، حفاظًا على سلامة المصطافين.