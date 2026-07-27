جامعة الإسكندرية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي تفتحان آفاقًا جديدة للمنح الدولية والبحث العلمي

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي برئاسة الدكتورة فيبكا باشمان، المدير الإقليمي لفرع الهيئة بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون في مجالات البحث العلمي والمنح الدولية والتبادل الأكاديمي.

وشهد اللقاء حضور الدكتور علي عبد المحسن، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عصام حجر، عميد كلية العلوم، والدكتورة هبة خيري، منسق مكتب العلاقات الدولية بكلية العلوم، والدكتور علاء الدين محمود عبد المجيد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية في تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم برامج الابتعاث والمنح المشتركة، وبناء قدرات الباحثين الشباب، بما يعزز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الجامعة تحرص على توفير بيئة بحثية جاذبة ومحفزة، وتشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من برامج التبادل العلمي والمنح الدولية، إلى جانب توسيع التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الألمانية، بما يسهم في الارتقاء بجودة البحث العلمي، ودعم التصنيف الدولي للجامعة، وإعداد كوادر علمية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

من جانبها، أعربت الدكتورة فيبكا باشمان وأعضاء وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي عن تقديرهم لما تتمتع به جامعة الإسكندرية من تميز أكاديمي وبحثي، مؤكدين حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع الجامعة في برامج التبادل العلمي، والمنح الدراسية، والمشروعات البحثية المشتركة.

وأشار الوفد إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ببرامج الهيئة المختلفة، واستعراض فرص التعاون المستقبلية في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، بما يتيح آفاقًا أوسع للاستفادة من البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الهيئة.

واختُتمت الزيارة بعقد لقاء مفتوح بكلية العلوم بالشاطبي، جمع وفد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث جرى استعراض برامج المنح الدراسية والتبادل العلمي والبحثي، والإجابة عن استفسارات الحضور، بما يعزز فرص الاستفادة من المبادرات الدولية ويدعم مسيرة التعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات البحثية الألمانية.