استجاب أمن بورسعيد، في لفته إنسانية، لطلب مسن، ويساعده فى التوجه لمقر الشهر العقارى؛ لعدم قدرته على الحركة، بسبب ظروفه الصحية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببورسعيد، بلاغا من مواطن - مقيم بحى المناخ ببورسعيد - التمس خلاله مساعدته وتوصيله إلى مقر الشهر العقارى والتأمين والمعاشات ببورسعيد، لعدم قدرته على التوجه بمفرده نظراً لظروفه الصحية.

على الفور تم التنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالمديرية، التوجه للمبلغ ومعاونته، حيث لقى ذلك استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لطلبه.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى إحدى محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى على المواطنين، والتعامل والفورى مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التى تتسم بالطابع الإنسانى.