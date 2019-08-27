 لظروفه الصحية.. أمن بورسعيد يستجيب لطلب مسن ويساعده فى التوجه للشهر العقارى - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 5:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

لظروفه الصحية.. أمن بورسعيد يستجيب لطلب مسن ويساعده فى التوجه للشهر العقارى

أمن بورسعيد يساعد مسن
أمن بورسعيد يساعد مسن
مصطفى عطية
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 5:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 5:00 م

استجاب أمن بورسعيد، في لفته إنسانية، لطلب مسن، ويساعده فى التوجه لمقر الشهر العقارى؛ لعدم قدرته على الحركة، بسبب ظروفه الصحية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببورسعيد، بلاغا من مواطن - مقيم بحى المناخ ببورسعيد - التمس خلاله مساعدته وتوصيله إلى مقر الشهر العقارى والتأمين والمعاشات ببورسعيد، لعدم قدرته على التوجه بمفرده نظراً لظروفه الصحية.

على الفور تم التنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالمديرية، التوجه للمبلغ ومعاونته، حيث لقى ذلك استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لطلبه.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، فى إحدى محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى على المواطنين، والتعامل والفورى مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التى تتسم بالطابع الإنسانى.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك