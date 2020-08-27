وزير التعليم العالي: 11 مليون زائر لموقع الجامعات الأهلية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الذين دخلوا على موقع الجامعات الأهلية الدولية ما يقرب من 11 مليون، مشيرًا إلى أن 20 ألف طالب سجلوا بجامعات؛ الجلالة وسلمان والعلمين.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك ضغطًا شديدًا على كليات القطاع الصحي من؛ طب وطب أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وتمريض والكليات الهندسية بهذه الجامعات.

ولفت إلى أن هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بادر بإعطاء منح دراسية في بعض التخصصات التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة في التمريض والهندسة والحاسبات والمعلومات، قائلًا إن الأمر يثبت المشاركة المجتمعية من البنوك المصرية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الطالب سيتمتع بالمنحة كاملة أو بالمنحة مع دفع 50% من المصاريف، مؤكدًا أن المنحة ترتبط بمحافظة الطالب على تفوقه للتمتع بها.