رئيسا الجزائر وفرنسا يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا ومالي

قالت الرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تباحثا خلالها العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وأوضحت الرئاسة أن تبون وماكرون بحثا تطور العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه المشاورات الجزائرية- الفرنسية على خلفية إعلان الطرفين المتنازعين في ليبيا قبل أيام وقف إطلاق النار، وأيضا إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي أبو بكر كيتا وحكومته.

ورحبت الجزائر وباريس بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، غير أنهما أدانا الانقلاب العسكري في مالي.