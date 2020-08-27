ميركل تعقد محادثات مع رؤساء حكومات الولايات اليوم بشأن استراتيجية احتواء كورونا

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقادة الولايات الاتحادية الـ16 في البلاد، مؤتمرا عبر الفيديو اليوم الخميس؛ لمناقشة القضية الشائكة ذات الصلة بتغيير استراتيجيات اختبار واحتواء فيروس كورونا التي تم طرحها مطلع الشهر الجاري.

واتفق وزير الصحة ينس شبان يوم الاثنين مع نظرائه على مستوى الولايات على قواعد جديدة تتطلب عزل الأشخاص العائدين إلى ألمانيا من مناطق تعتبر عالية الخطورة لمدة 5 أيام على الأقل عند عودتهم.

وحاليا، تتيح البلاد اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بكورونا لجميع الأشخاص العائدين إلى ألمانيا من الخارج، وهو إجراء إلزامي على الحدود لأولئك العائدين من قائمة المناطق المصنفة على أنها عالية الخطورة.

وسيتم تعديل هذا من خلال النهج الجديد، الذي يأتي وسط تكدس في المختبرات والهيئات الصحية المحلية مع زيادة عدد الاختبارات التي تجرى في البلاد.

وستعني القاعدة المقترحة أنه لن يُسمح للأشخاص العائدين إلى ألمانيا من المناطق عالية الخطورة بمغادرة الحجر الصحي الإلزامي المقرر لمدة 14 يومًا بعد خمسة أيام إلا إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

وأشار رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سودر، وهو أحد منتقدي الخطة الرئيسيين، إلى أن الكثيرين من العائدين إلى ألمانيا مصابون بالفيروس.

وقال: "تم تقديم الاختبارات قبل أسبوعين فقط، ومن المفترض أن يتم إلغاؤها الآن"، وأضاف أنه ينبغي على الحكومة الاتحادية بدلا من ذلك أن تعمل على تعزيز قدرات الاختبار بشكل كبير.