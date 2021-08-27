أكدت الحكومة الإسبانية، في بيان رسمي، انتهائها من عمليات الإجلاء في أفغانستان، وذلك بعد وصول طائرتين عسكريتين إلى دبي فجر اليوم وعلى متنهما مواطنين إسبانيين وأفغان.

وجاء في البيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الطائرتين كانتا تقل إسبانيين عاملين بالإغاثة، وأفغان معاونين لهم وذويهم، فضلا عن أخر 81 جنديا إسبانيا في البلاد ودبلوماسيين.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن تصل الطائرتين إلى مدريد في وقت لاحق من اليوم.

يذكر أن إسبانيا قامت بإجلاء 1900 أفغاني ليس فقط من كانوا يعملون مع السفارة والقوات الإسبانية، ولكن ممن تعاونوا أيضا مع القوات الأمريكية والبرتغال والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حسبما أفاد به البيان.