الأمم المتحدة تدعو لوقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة والمستمرة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.



وقالت البعثة، في بيان اليوم السبت: "تعرب الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات".



وأضاف البيان: "تدعو الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه من الضروري امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".