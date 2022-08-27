أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تجمعها بالجزائر علاقات عميقة وليس مجرد علاقات ثنائية عادية، مشيرًا إلى أن زيارته للجزائر ساهمت في وضع أسس لبناء المستقبل للأجيال القادمة وتبادل الخبرات في مجال تدريب المواهب، وتطوير المؤسسات الناشئة، والثقافة، والدخول بقوة إلى الأسواق الدولية الصاعدة ولا سيما الإفريقية منها.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، التي انعقدت، اليوم السبت، بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين بالعاصمة على هامش الانتهاء من توقيع 5 اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين.

وأوضح ماكرون أنه، لأول مرة، يتم عقد اجتماع أمني رفيع المستوى بين أجهزة البلدين، مؤكدًا أن الاجتماع كان "مهمًا للغاية".

واستطرد الرئيس الفرنسي قائلًا: "قررنا تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والابتكار، والشباب والرياضة والصناعة السينمائية"، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تجسيد مخرجات هذه الزيارة وتفعيلها ميدانيًا.

وثمّن على أهمية تعزيز حوار شامل ومستمر في جميع القضايا، مشيرًا إلى أنه تم التطرق خلال المحادثات الثنائية إلى المسائل المتعلقة بإفريقيا.