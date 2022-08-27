وزير التعليم العالي: توسعات جديدة بجامعة الدلتا التكنولوجية لتخريج كوادر لسوق العمل

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، رافقه الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية والدلتا التكنولوجية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التعليم العالي، أن الهدف من الزيارة مُتابعة الجامعات التكنولوجية بشكل دوري، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم هذه الجامعات في توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية؛ بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استمع إلى شرح مُفصل حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، بالإضافة إلى البرامج التكنولوجية التي تُقدمها الجامعة، وأهميتها لسوق العمل، واستحداث برامج وتخصصات مُتميزة، يتم ربطها بالصناعات المُحيطة بالجامعة، وخطط التعاون الدولي للجامعة، وأهميتها لتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية.

وتفقد الوزير مبنى إدارة الجامعة، ومبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومعامل الجامعة، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وتكنولوجي، وقاعة الاختبارات الإلكترونية، وقاعة الاحتفالات، ومبنى المدرجات والورش، فضلاً عن تفقده الأرض المُخصصة للمدينة الجامعية بجوار سور الجامعة، ومبنى الورش التابع للجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجامعة تضم عددًا من البرامج التكنولوجية المُتميزة التي تُواكب احتياجات الثورة الصناعية الحالية، ومُتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك توسعات جديدة للجامعة بواحة سيلكون بالسادات وبرج العرب، وسيتم دراسة برنامج تكنولوجيا المعلومات بهما، مؤكدًا أن التوسعات تتم طبقًا للمواصفات المُعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية فى التجهيزات؛ وذلك لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.