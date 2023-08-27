المصريين الأحرار: مع إعلان فوز السيسي معظم الأزمات المأجورة من الطابور الخامس ستنتهي

أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن قيادة الحزب الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق تعبيره، مشيرا إلى إعلان الحزب مطلع يوليو الماضي عن تأييد السيسي كمرشح عن للحزب، معقبا: «نحن أعلنا أن الرئيس السيسي هو مرشحنا في الانتخابات الرئاسية، وليس مجرد تأييد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن اختيار الرئيس السيسي مرشحا للحزب حق مشروع للأحزاب كافة رغم عدم انتمائه أو عضويته بأي من التكتلات السياسية، قائلا: «نعلم أن الرئيس لا ينتمي لأي حزب، وهذه هي المرة الثانية التي نرشح فيها الرئيس كمرشح لنا بعد انتخابات 2017».

وأوضح أن الحملة الانتخابية الحزبية التي يتبناها الحزب لدعم الرئيس السيسي؛ حملة شعبية لا تقتصر على أعضاء الحزب وحسب، مشيرا إلى انضمام عديد القطاعات المختلفة التي تمثل شرائح المجتمع والنخب السياسية للحزب ضمن الحملة الشعبية، معقبا: «على سبيل المثال اليوم انضم رئيس اتحاد الجاليات في ألمانيا لدعم حملة الرئيس في أوربا».

واتهم رئيس المصريين الأحرار ما أسماه «الطابور الخامس» داخل مصر؛ بافتعال واختلاق الأزمات، قائلا: «مصر تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، لكن هناك طابور خامس يزيد من الأزمات ويخلق سوقا سوداء خاصة في العملة، ولكن مع إعلان فوز الرئيس السيسي حتى عام 2030؛ معظم الأزمات المأجورة التي تستهدف الإصابة بالإحباط والفرقة ستنتهي فورا».

ولفت إلى انتهاء الحزب من إعداد وتشكيل هيكل الحملة الانتخابية ووضع خطة التدريب لشباب الحملة الانتخابية للتدريب على العمل اللوجيستي والتوعوي بالإضافة إلى إنشاء وحدة رصد لمتابعة الانتخابات، معقبا: «لدينا وحدة رصد لكل ما يجري تناوله بسوء نية وخبث وتطاول على رموز الدولة ضد ما يحدث في البلد من إنجازات».

وأعلن عن رفض المصريين الأحرار تطاول حملات المرشحين الآخرين، قائلا: «لن نسكت على هذا التطاول، وكل من يتطاول أقول له نحن نجهز الردود المنطقية وسنرد الحجة بالحجة، ونحن نعد لمواجهة حملات المرشحين المضادة منذ شهرين»، مشيرا إلى استهداف جماعة الإخوان وقنواتها الإعلامية بالخارج؛ بث اليأس والفرقة بين أبناء الشعب المصري.

