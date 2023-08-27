عشرات الآلاف يتظاهرون في اسرائيل احتجاجا على تفاقم جرائم القتل بالقطاع العربي

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خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع مساء السبت احتجاجا على سياسات الحكومة الدينية اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وركزت الاحتجاجات على الزيادة الكبيرة في الجرائم داخل القطاع العربي في إسرائيل. وقال المنظمون إن أكثر من 100 ألف شخص قد شاركوا في مسيرة بمدينة تل أبيب الساحلية وحدها.

وقال مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة العربية خلال كلمة ألقاها في تل أبيب: "الدماء تسيل في شوارعنا".

وكان عضو كبير في بلديته قد قتل بالرصاص بالقرب من مركز للشرطة في الطيرة يوم الاثنين الماضي.

واتهم رئيس البلدية حكومة نتنياهو بالفشل في القضاء على مستويات الجريمة المتفاقمة داخل المجتمع العربي.

وقال عبد الهادي إن أولئك الذين عينوا السياسي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير وزيرا للداخلية "لا يريدون حمايتنا".

وخلال خطاب له في بلدة كركور شمالي إسرائيل ، وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، بن جفير بأنه "عنصري مثير للشفقة وفاشل تماما".

وقال لابيد إن هدف المعارضة هو "الكفاح لإسقاط هذه الحكومة".

يشار إلى أنه منذ بداية هذا العام قتل 156 شخصا بسبب أعمال العنف داخل القطاع العربي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل الأقلية العربية حوالي 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر احتجاجات حاشدة ضد سياسات الحكومة، وتركز معظمها على الإصلاح القضائي المثير للجدل بشكل كبير والذي يقول منتقدوه إنه يهدد بتقويض الديمقراطية في إسرائيل.

وعلى الرغم من الاحتجاجات، مرر التحالف في يوليو الماضي قانونا يقيد قدرة المحكمة العليا على العمل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد القانون في 12 سبتمبر المقبل.