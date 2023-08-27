إسرائيل تكشف عن اجتماع وزير خارجيتها مع نظيرته الليبية في إيطاليا

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن لقاء جرى، الأسبوع الماضي، بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، خلال زيارة كوهين لإيطاليا.



ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، أفادت الوزارة بأن الاجتماع الأول بين كوهين والمنقوش كان بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.



وقال كوهين: "أشكر وزير الخارجية الإيطالي (أنطونيو تاجاني) على استضافة الاجتماع التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية في روما، وهو ما "يشكل الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا".



وتحدث كوهين مع المنقوش عن "الإمكانات الكبيرة" التي يمكن أن توفرها العلاقات للبلدين، وتطرق إلى "أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا"، على حد قوله.



وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لإسرائيل".



وتابع: "نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل".



ووقعت الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية، ويجري الحديث حاليا عن مفاوضات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية .



ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت لإسرائيل، الأسبوع الماضي، إن عليها تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين لأجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية.