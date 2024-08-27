محافظ الأقصر: لابد من تكثيف جهود تطوير جامعة الأقصر لضمان جودة مخرجاتها

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، انعقاد مجلس جامعة الأقصر في جلسته رقم 67، بحضور الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء كليات الجامعة.

وناقش محافظ الأقصر عددا من الملفات الخاصة بالجامعة والتي كان على رأسها، زيادة فرص التعاون بينها وبين المحافظة بما يخدم الطرفين، وتفعيل الدور المجتمعي للجامعة أساتذة وطلبة، بما ينعكس على المواطنين بالنفع، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات أساتذة الكليات في تنفيذ برامج تدريبية متنوعة سواء لطلاب الجامعة أو العاملين في القطاعين الحكومي والخاص كلا في مجاله خاصة في أقسام اللغات والسياحة والآثار.

وأكد محافظ الأقصر، أن الجامعة تعد صرحا علميا كبيرا يشكل قيمة مضافة للمحافظة، لذلك لابد من تكثيف جهود تطوير هذا الصرح لضمان جودة مخرجاته.