بني سويف: ضبط 86 مخالفة بمخابر قرى 5 مراكز وضبط 3 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف تحت إشراف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عدة حملات تفتيشية اليوم الثلاثاء، على المخابز البلدية بمدينة ناصر وقرية إنفسط التابعة لمركز الواسطى، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 26 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كجم للجوال الواحد، ما يعادل 1.3 طن، والتي قام بعض المسئولين عن المخابز البلدية بتجميعها بهدف بيعها في السوق السوداء، والتربح غير المشروع؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير 25 محضرًا لمخالفات تموينية تنوعت بين نقص وزن الرغيف، عدم نظافة أدوات العجين، عدم صرف بون للمواطنين، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما قامت الحملات التموينية ولجان العامة للمتابعة الميدانية بالمرور على 20 مخبز بمركز ومدينة الفشن وشملت قرى (بني منين، كفر منسابة، صفط الخرسا، عزبة محمود كامل، منشأة السادات، تلت، عزبة تلت، وطلا) بجانب عدد من مخابز المدينة، والتي أسفرت عن تحرير 30 محضرا لمخالفات تموينية رصدتها لجان المتابعة، وتمثلت في: التصرف في 6 أجولة دقيق من حصص المخابز، ما يعادل 300 كجم، وتجميع 16 جوال دقيق زنة 50 كجم، ما يعادل 800 كجم، ونقص وزن الرغيف، عدم نظافة أدوات العجين، عدم صرف بون للمواطنين، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، حيث تم تحرير تلك المحاضر والتنسيق مع التموين للسير في اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

فيما قامت لجان المتابعة الميدانية بالمرور على 22 مخبزًا بلديا بقرى ومركز سمسطا وإهناسيا، والتي شملت قرى الشنطور والقصبة بسمسطا، والمسيد وقله وشاوش بإهناسيا، والتي أسفرت عن تحرير 31 محضرًا بتلك المخابز، تنوعت بين نقص وزن، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تأتي تلك الإجراءات المكثفة بهدف ضبط مستوى وجودة الخدمة المقدمة في قطاع التموين، خاصة فيما يتعلق بمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية، والتي تقدم سلعة مدعمة للمواطنين، وفي إطارالخطة المحكمة التي تنفذها محافظة بني سويف لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنافذ تقديم الخدمات والسلع المدعمة لإيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

يذكر أن حملات التموين التي يتم تنفيذها تتم تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذى أكد على تواصل الإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة حملاتها ومرورها الميداني التي تستهدف الرقابة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية.

وشدد المحافظ على استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية في كل فترات اليوم صباحًا ومساءً، لانتظام الخدمة وتقديمها بالجودة المطلوبة، وتلافي السلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وأوجه التقصير.