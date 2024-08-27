تأهل نادي بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على مستضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للموسم الحالي من البطولة، موسم 2023-2024.

تقدم بيراميدز في الدقيقة العاشرة عن طريق فخري لاكاي، بعد عرضية أرضية من وليد الكرتي حولها مباشرة لشباك محمود جاد، حارس مرمى المصري، وتعادل الفريق البورسعيدي في الوقت القاتل، عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 83، بعد ركلة حرة نفذها حسن علي داخل منطقة الجزاء وحولها صلاح محسن برأسية إلى الشباك.

وشهدت المباراة حالتي طرد، كانت الأولى من نصيب محمود مرعي، مدافع بيراميدز، في الدقيقة 58 بعد إعاقة أمادو با، وبعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، والثانية لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري، في الدقيقة 120.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، رغم محاولات المصري المتعددة وهجمات بيراميدز المرتدة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي أهدت الفوز لبيراميدز بنتيجة 4-3، بعدما أهدر ثنائي المصري عمر السعداوي وباهر المحمدي.

سجل لبيراميدز في ركلات الترجيح كل من كريم حافظ، مروان حمدي، محمد رضا بوبو، وليد الكرتي وأهدر أحمد سامي.

فيما سجل للمصري ميدو جابر، حسن علي، محمود حمادة وأهدر عمرو السعداوي وباهر المحمدي.

ويلتقي بيراميدز في النهائي مع فريق زد، الذي تأهل بدوره في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بالفوز على الإسماعيلي 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية في نصف النهائي الآخر.

ويبحث كل من بيراميدز وزد عن التتويج باللقب الأول في تاريخ الناديين، عندما تقام مباراة النهائي يوم الجمعة المقبل 30 من أغسطس الجاري.