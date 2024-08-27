أوس أوس يكشف عن أصعب الموقف في بدايته الفنية

روى الفنان محمد أسامة «أوس أوس» موقفًا اعتبره الأصعب في بداياته الفنية، مشيرا إلى أنه وقع هو وزميله كريم عفيفي على مسلسل عام 2010، كان من المفترض أن يكون أول مسلسل وبطولة لهما؛ لكن قبل التصوير بثلاثة أيام فوجئا بإلغاء المشاركة لعدم انتمائهما لنقابة المهن التمثيلية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، على هامش فعاليات مهرجان العلمين، أنه شارك مع كتّاب المسلسل في كتابة مواقف حقيقية من حياتهم لتدرج في العمل؛ لكن المسلسل تم تنفيذه بممثلين آخرين.

وتابع أنه في يوم عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ذهب وكريم عفيفي إلى منزل الفنان علي ربيع لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل، قائلا: «انتهت الحلقة وأنا بعيط أنا وكريم، فقال لنا علي ربيع: (متعيطوش، قسما بالله لهنبقى نجوم مصر)، فقلنا: نجوم مصر! تعالى بس ننزل معاك 5 جنيه نأكل».

وأشار إلى أن عدد حلقات المسلسل كانت كثيرة وتتجاوز الـ60 حلقة، مضيفا أن القائمين على العمل طلبوا منه ومن الفنان على ربيع وكريم عفيفي بعد أسبوعين الظهور في مشهدين أو ثلاثة من كل حلقة كـ «إرضاء» لهم.

وأكد أنه لا يشعر بالأسف على أي من المشروعات التي خسرها، لأنه يعتبرها أنها كانت رزقًا لغيره «وفتحت بيوت ناس» في تلك الفترة، متابعا: «كان معانا زملاء لنا في الجامعة كانوا ممثلين أعظم مننا بكثير، لكن ربنا لم يكتب رزقهم في التمثيل؛ بل في مهن ثانية».

ولفت إلى أنه وضع لنفسه مهلة 5 سنوات منذ التخرج من الجامعة لتحقيق حلم التمثيل منها التقديم في مركز الإبداع الفني بالأوبرا، ثم المعهد، وبعد ذلك محاولة المشاركة في مسلسل، مضيفا: «بعدها قولت لنفسي لو الطريق مشي تمام، لو مفيش توفيق يبقى مش مجالي».