علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي الكأس

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة نادي بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، في الموسم الحالي 2023-2024.

وكان بيراميدز تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز الكبير على الجونة بنتيجة 4-0، فيما تفوق المصري البورسعيدي على فاركو بهدف دون رد، في منافسات الدور ربع النهائي.

ويدخل المصري البورسعيدي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراق، محمد دبش، باهر المحمدي وسمير فكري.

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة وحسين فيصل.

الهجوم: أمادو با، ميدو جابر ومحمد الشامي .

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد شحاته، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، إسلام عطية، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع زد، الذي تأهل في وقت سابق من اليوم، بالفوز على الإسماعيلي 0-1، في نصف النهائي الآخر.