البنتاجون: جاهزون لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قولها إنهم يواصلون مراقبة الوضع في الشرق الأوسط و"نظل جاهزين لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية".

وأضافت الوزارة أن "أفعال الحوثيين جنوب البحر الأحمر تعرض النظام التجاري الدولي للخطر ولا تساعد الفلسطينيين في غزة"، مؤكدة: "نركز جهودنا على خفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء عن اعتقاده أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل.

وأوضح كيربي للقناة الـ12 الإسرائيلية أن "من الصعب التنبؤ بفرص وقوع هجوم، لكن البيت الأبيض يأخذ الخطاب الإيراني على محمل الجد".

وتابع: "نعتقد أنهم ما زالوا في وضع جيد، ومستعدين لشن هجوم إذا أرادوا القيام بذلك، ولهذا السبب عززنا قواتنا في المنطقة".